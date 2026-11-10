Tsumura veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tsumura äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 130.73 JPY gegenüber 108.49 JPY im Vorjahresquartal.

Tsumura hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.74 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch