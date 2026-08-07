Tsumura mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tsumura hat am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 86.63 JPY. Im letzten Jahr hatte Tsumura einen Gewinn von 58.16 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Tsumura 49.70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch