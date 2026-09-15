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15.09.2026 06:37:00
tsukuruba vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
tsukuruba hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18.82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9.80 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47.21 Prozent auf 3.41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10.99 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei tsukuruba ein Gewinn pro Aktie von 9.38 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat tsukuruba mit einem Umsatz von insgesamt 11.31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8.10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 39.66 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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