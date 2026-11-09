Tsukishima Kikai: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tsukishima Kikai hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20.78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 221.05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 30.63 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tsukishima Kikai 31.82 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch