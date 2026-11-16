Tsukiji Uoichiba gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tsukiji Uoichiba hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21.63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34.13 JPY je Aktie generiert.

Tsukiji Uoichiba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.43 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch