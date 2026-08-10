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10.08.2026 06:37:00
TSUKAMOTO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TSUKAMOTO hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 19.93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -32.260 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.20 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.67 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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