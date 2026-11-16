TSUKAMOTO präsentierte Quartalsergebnisse

TSUKAMOTO hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40.64 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TSUKAMOTO 35.27 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.86 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch