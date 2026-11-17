Tsuji Hongo IT Consulting veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 89.15 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tsuji Hongo IT Consulting 1.57 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Tsuji Hongo IT Consulting im vergangenen Quartal 874.8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tsuji Hongo IT Consulting 576.2 Millionen JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 147.35 JPY, nach 86.83 JPY im Vorjahresvergleich.

Tsuji Hongo IT Consulting hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2.68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch