TSUGAMI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TSUGAMI lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 126.13 JPY gegenüber 63.28 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35.14 Prozent auf 38.20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch