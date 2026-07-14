Tsudakoma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tsudakoma hat am 13.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.07 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -9.560 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15.53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.59 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch