TSUCHIYA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TSUCHIYA hat am 14.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10.39 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TSUCHIYA -13.430 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.94 Prozent auf 5.56 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch