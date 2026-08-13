Tsubota Laboratory stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tsubota Laboratory hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Tsubota Laboratory vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5.20 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7.790 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 766.84 Prozent auf 215.4 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch