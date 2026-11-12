Tsubota Laboratory hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tsubota Laboratory hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6.22 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5.190 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 254.85 Prozent auf 276.6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77.9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch