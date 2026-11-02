Tsubakimoto Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tsubakimoto Kogyo hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 88.78 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tsubakimoto Kogyo noch ein Gewinn pro Aktie von 60.26 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 35.42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tsubakimoto Kogyo 34.32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch