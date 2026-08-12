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12.08.2026 06:37:00
TSUBAKI NAKASHIMA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TSUBAKI NAKASHIMA liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TSUBAKI NAKASHIMA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 11.30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TSUBAKI NAKASHIMA -10.610 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.08 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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