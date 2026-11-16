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16.11.2026 06:37:00
TSUBAKI NAKASHIMA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TSUBAKI NAKASHIMA stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 208.94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TSUBAKI NAKASHIMA ein Ergebnis je Aktie von -4.460 JPY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.97 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.71 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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