TSpiritual World legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TSpiritual World lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.020 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch