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Foundry-Champions im Vergleich 28.08.2026 15:37:00

TSMC gegen ASML: Welcher Aktie Analysten nach dem zweiten Quartal mehr Potenzial zutrauen

TSMC gegen ASML: Welcher Aktie Analysten nach dem zweiten Quartal mehr Potenzial zutrauen

Beide Halbleiterkonzerne haben ihre Jahresprognose 2026 angehoben, doch bei der Bewertung liegen TSMC und ASML inzwischen weit auseinander.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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  • TSMC und ASML heben ihre Jahresprognosen an, Reaktionen fallen unterschiedlich aus
  • Analysten sehen bei beiden Werten Aufwärtspotenzial, aber unterschiedliche Risikolage
  • Bewertung und Wachstumstempo zeigen, wo Anleger genauer hinschauen sollten

Taiwan Semiconductor Manufacturing und ASML zählen zu den zentralen Profiteuren des Halbleiterbooms und haben ihre Jahresprognosen 2026 beide kräftig angehoben. Während TSMC nach den Quartalszahlen ein Forward-KGV unter 20 aufweist, verzeichnete die ASML-Aktie im laufenden Jahr einen deutlichen Kursanstieg. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie sich das Verhältnis von Wachstum und Bewertung bei beiden Halbleiterwerten unterscheidet.

TSMC übertrifft Erwartungen und hebt Prognose deutlich an

Taiwan Semiconductor Manufacturing meldete für das zweite Quartal 2026 einen konsolidierten Umsatz von 40,20 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 36,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Nettogewinn kletterte um 77,4 Prozent, die Bruttomarge lag bei 67,7 Prozent. Für das dritte Quartal 2026 stellt TSMC einen Umsatz zwischen 44,60 und 45,80 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Im Zuge der Zahlen hob der Konzern die Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr von zuvor rund 30 Prozent auf leicht über 40 Prozent in US-Dollar an und erhöhte das Investitionsbudget von 52 bis 56 Milliarden auf 60 bis 64 Milliarden US-Dollar. Der Juli-Umsatz stieg um rund 45 Prozent zum Vorjahresmonat und lag damit über der bereits angehobenen Jahresprognose.

Fortschrittliche Fertigungsknoten von 7 Nanometer und darunter trugen im zweiten Quartal 77 Prozent zum Wafer-Umsatz bei, der neue 2-Nanometer-Prozess kam erstmals kommerziell auf 3 Prozent. Parallel treibt TSMC die internationale Expansion voran: Ein Joint-Venture mit Sony in Japan sowie zusätzliche US-Investitionen von 100 Milliarden US-Dollar erhöhen das Gesamtinvestitionsvolumen in den USA auf 265 Milliarden US-Dollar.

ASML mit zweiter Prognoseanhebung des Jahres

ASML meldete für das zweite Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von 9,3 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 54,0 Prozent und einen Nettogewinn von 2,9 Milliarden Euro. Für das dritte Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz zwischen 11,0 und 12,0 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 55 bis 57 Prozent. Am Mitte Juli hob ASML die Jahresprognose 2026 auf einen Gesamtumsatz zwischen 43 und 45 Milliarden Euro an, nach zuvor 36 bis 40 Milliarden Euro und bereits der zweiten Anhebung im laufenden Jahr. CEO Christophe Fouquet bezeichnete das Auftragseingangsmomentum im ersten Halbjahr als extrem stark und kündigte an, die EUV-Kapazität für 2027 um 30 Prozent zu erhöhen; eine weitere Aufstockung für 2028 werde geprüft.

TSMC zählt zugleich zu den grössten Abnehmern von ASML-Lithografiemaschinen. Nach den Zahlen von Juli hoben zahlreiche Analystenhäuser ihre Kursziele für die ASML-Aktie deutlich an, gestützt auf die über den Erwartungen liegende Marge und den geplanten Kapazitätsausbau.

Bewertung und Analystenmeinungen zu den Aktien von ASML und TSMC im Vergleich

Laut einer Analyse von The Motley Fool erwartet die Wall Street für TSMC im kommenden Jahr ein Gewinnwachstum von 34 Prozent, für ASML von 26 Prozent. TSMC handle demnach mit einem Forward-KGV unter 20 auf Basis der 2027er-Schätzungen unterhalb seiner normalen Bewertungsspanne, während die Bewertung von ASML nach dem starken Kursanstieg 2026 in parabolisches Terrain vorgestossen sei. Der Bericht kommt zu dem Schluss, TSMC habe insgesamt die Nase vorn, da ASML trotz seiner Technologie-Monopolstellung als vergleichsweise teuer eingestuft werde.

Nach Daten von Yahoo Finance liegt das erwartete KGV für TSMC für das laufende Jahr aktuell bei 24,88. Morningstar weist derweil auf ein zunehmendes Konzentrationsrisiko hin: Angetrieben von den kräftigen Kursgewinnen bei TSMC, Samsung und SK hynix sind die Aktienindizes der Schwellenländer stark konzentriert, wobei TSMC allein in den vergangenen zwölf Monaten um 96 Prozent zulegte. Ein Analyst zitiert von Morningstar warnt, dass Anleger dadurch faktisch eine stark konzentrierte Wette auf Taiwan, China, Südkorea und Indien mit einem Halbleiter-Schwerpunkt eingehen, statt einer breiten Streuung über die Schwellenländer.

Analysten im Blick

Bernstein Research hatte bereits am Mitte August das Kursziel für die in Taiwan gelistete TSMC-Aktie von 2'780 auf 3'300 taiwanesische Dollar angehoben und die Einstufung Outperform bestätigt. Für ASML hatte Bernstein Research bereits Anfang August ein Kursziel von 2'500 Euro genannt, während unter anderem Deutsche Bank, JPMorgan und Goldman Sachs ihre Einstufungen nach den Zahlen vom Juli mit Kurszielen zwischen 2'000 und 2'150 Euro bestätigten.

Ob TSMC oder ASML im weiteren Jahresverlauf 2026 die bessere Kursentwicklung zeigt, dürfte sich an den kommenden Quartalszahlen beider Konzerne sowie an der Frage entscheiden, ob die angekündigten Kapazitätsausbauten die hohe Nachfrage tatsächlich decken können. Anleger dürften dabei besonders auf die Entwicklung der Investitionsbudgets und auf mögliche neue geopolitische Handelsbeschränkungen achten.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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