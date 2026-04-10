Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’261 0.8%  SPI 18’582 1.1%  Dow 47’969 -0.5%  DAX 23’989 0.8%  Euro 0.9237 -0.1%  EStoxx50 5’950 0.9%  Gold 4’774 0.2%  Bitcoin 56’858 0.1%  Dollar 0.7886 -0.2%  Öl 95.3 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Lufthansa und Fraport höher: Kabinenpersonal legt Betrieb lahm - Einigung mit Lufthansa City Airlines
Stellantis-Aktie steigt: Auto-Entwicklung bei Opel wird weiter eingedämpft
Luzerner Kantonalbank-Aktie zieht deutlich an: LUKB steigert Konzerngewinn im ersten Quartal
Bossard-Aktie springt an: Leichtes Umsatzplus im Startquartal 2026
SNB-Aktie stabil: Ökonomen-Gruppe schlägt neues Ausschüttungssystem für Schweizerische Nationalbank vor
Suche...
Plus500 Depot

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Erwartungen übertroffen 10.04.2026 14:14:00

TSMC-Aktie steigt: Umsatz trotz Nahost-Konflikt deutlich gesteigert

TSMC-Aktie steigt: Umsatz trotz Nahost-Konflikt deutlich gesteigert

Der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat seinen Umsatz im ersten Quartal kräftig gesteigert.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
294.98 CHF 1.95%
Kaufen Verkaufen
Der Erlös lag mit 1,13 Billionen Taiwan-Dollar (30,4 Mrd Euro) 35 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der weltgrösste Auftragschiphersteller und wichtige Zulieferer von NVIDIA und Apple am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Im März, als der Krieg in der Golfregion schon lief, stieg der Umsatz um 45 Prozent.

Der Quartalsbericht deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach KI-Chips in den ersten Wochen des Iran-Krieges weitgehend ungebrochen geblieben ist. Der Konflikt hat die internationalen Schifffahrtsrouten beeinträchtigt und die Öl- und Gaspreise nach oben getrieben. Die Anleger suchen nun nach Hinweisen, ob sich die Folgen des Konflikts auf die Investitionspläne grosser Technologiekonzerne auswirken.

TSMC und KI-Kunden wie NVIDIA sehen sich wachsender Skepsis gegenüber, ob sie ihre hohen Wachstumsraten halten können. Nach einem explosionsartigen Umsatzanstieg, der NVIDIA zum wertvollsten Unternehmen der Welt und TSMC zum wertvollsten Konzern Asiens gemacht hat, wollen Investoren zunehmend sichergehen, dass die boomenden KI-Ausgaben von Dauer sind.

TSMC will die vollständigen Zahlen zum ersten Quartal am 16. April vorlegen. Das grösste Unternehmen Taiwans fertigt den Grossteil der weltweit fortschrittlichsten Halbleiter und profitiert stark vom globalen Wettlauf um den Aufbau von KI-Infrastruktur. Zu den Kunden zählen neben NVIDIA auch Advanced Micro Devices (AMD) und Broadcom . Die TSMC-Aktie hat seit Jahresbeginn um fast 30 Prozent zugelegt und damit die Kursentwicklung vieler wichtiger Abnehmer übertroffen. Am Freitag ging es für die Papiere letztlich 2,3 Prozent auf 2'000 Neue Taiwan-Dollar hoch.

/err/stw/jha/

HSINCHU (awp international)

Weitere Links:

TSMC-Aktie im Aufwind: Historischer Umsatzrekord lässt Chip-Konkurrenz hinter sich

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge:

Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.

Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.

☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.

Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.

Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.

Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.

Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?

Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

09:13 Marktüberblick: Chemiewerte gesucht
09:12 Windkraft: Alles dreht sich
08:40 SMI bleibt auf Erholungskurs
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Auf Erholungskurs?
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.98 19.64 BKJS5U
Short 14’079.20 13.93 SE0BNU
Short 14’612.44 8.89 SQEBJU
SMI-Kurs: 13’260.98 10.04.2026 14:15:56
Long 12’696.52 19.07 SKPBQU
Long 12’427.47 13.85 SDDBDU
Long 11’920.31 8.92 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SAP SE Aktie News: SAP SE knickt am Nachmittag ein
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ServiceNow von vor 5 Jahren bedeutet
Palantir-Aktie rutscht ab: Bericht über Mitarbeiter-Zugriff auf interne NHS-Kommunikationssysteme
Idorsia: Amer Joseph zum neuen Chief Medical Officer ernannt - Aktie letztlich im Minus
Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna - Aktie leichter
Gold vor Mega-Rally? Yardeni prognostiziert 10'000 Dollar bis 2030 trotz Bärenmarkt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Amazon-Aktie im Fokus: KI-Umsatz über 15 Milliarden US-Dollar - Analysten bleiben bullish
JPMorgan belässt UBS auf "Overweight" - Aktie schwächer
Erste Schätzungen: Intel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.