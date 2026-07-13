Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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13.07.2026 08:59:38
TSMC-Aktie im Plus: KI-Boom treibt Umsatz weiter an
Die starke Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chips treibt den Umsatz des taiwanesischen Chipherstellers TSMC weiter an.
Der Chip-Riese gilt als wichtiger Gradmesser für den globalen Ausbau der KI-Infrastruktur, da das Unternehmen den Grossteil der weltweit fortschrittlichsten Halbleiter für Rechenzentren und Smartphones fertigt und unter anderem NVIDIA und Apple beliefert.
TSMC hat eine Marktkapitalisierung von rund zwei Billionen Dollar und ist das wertvollste Unternehmen in Asien.
Der Chipkonzern will am 16. Juli ausführliche Quartalszahlen vorlegen sowie einen aktualisierten Jahresausblick.
Die TSMC-Aktie schloss am Montag 1,04 Prozent fester bei 2.440,00 TWD.
/err/stk
HSINCHU (awp international)
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