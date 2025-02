TSMC-Aktie dennoch in Grün: TSMC wird etwas vorsichtiger für Quartalsumsatz

Für das erste Quartal werde der Erlös nun eher am unteren Ende der bekannten Spanne von 25 bis 25,8 Milliarden US-Dollar (24,2 bis 25 Mrd Euro) erwartet, teilte das Unternehmen am Montag in Hsinchu mit. Trotz der Belastungen infolge des Erdbebens vom Januar peilt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) eine operative Gewinnmarge von 46,5 bis 48,5 Prozent an. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Chiphersteller.

Der Inselstaat Taiwan war Mitte Januar von einem Erdbeben erschüttert worden. Zwar seien die Fabriken intakt, hiess es weiter. Dennoch sei eine "bestimmte Zahl an Halbleiter-Wafern" betroffen gewesen, die entsorgt werden mussten. TSMC ist der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger mit Grosskunden wie NVIDIA und Apple. Der KI-Boom lieferte dem Konzern reichlich Rückenwind.

Im NYSE-Handel steigt die TSMC-Aktie dennoch zeitweise um 0,77 Prozent auf 207,70 US-Dollar.

HSINCHU (awp international)