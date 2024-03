TSMC-Aktie auf Rekordniveau: TSMC vermeldet starke Umsatzzahlen für Januar und Februar

• Starkes Umsatzplus in den ersten beiden Monaten 2024• KI-Anwendungen treiben Nachfrage• Morgan Stanley hebt den Daumen

TSMC zum Jahresbeginn mit deutlichem Umsatzplus

TSMC, der weltweit führende Hersteller von Halbleitern, hat Umsatzzahlen zum bisherigen Jahresverlauf 2024 bekanntgegeben. Im Januar und Februar des laufenden Jahres konnte der taiwanesische Zulieferer seinen Umsatz im Jahresvergleich um 9,4 Prozent erhöhen, wie aus einer Pressemittelung hervorgeht. Insgesamt wurde in den ersten beiden Monaten des Jahres ein Umsatz von 397,43 Milliarden Neuen Taiwan-Dollar verzeichnet, wobei der Januar besser lief als der vergangene Monat.

TSMC-Aktie legt zu

An der Börse kommen die Neuigkeiten sehr gut an. Die an der NYSE notierte TSMC-Aktie notiert im Freitagshandel zeitweise 4,88 Prozent fester bei 156,48 US-Dollar. Damit wird das erst am Vortag erreichte Rekordhoch von 151,60 US-Dollar erneut getoppt.

Und auch im taiwanesischen Handel ging es bergauf. Am Freitag stand letztendlich ein Plus von 3,16 Prozent auf 784,00 Neue Taiwan-Dollar an der Kurstafel.

Morgan Stanley hebt TSMC als "Top Pick" hervor

Doch nicht nur Anleger zelebrieren die Umsatzmeldung des Unternehmens. Auch Analysten der US-Grossbank Morgan Stanley zeigten sich "MarketWatch" zufolge optimistisch und verpassten ihrem "Overweight"-Rating für die Aktie ein Upgrade. Nicht nur erhöhten die Experten ihr Kursziel auf 850 Neue Taiwan-Dollar, auch bezeichneten sie das Unternehmen als ihren "Top Pick" für das Wachstum im Bereich künstliche Intelligenz. "US-Investoren scheinen TSMC als den wichtigsten Akteur zu sehen, um am globalen KI-Wachstum teilzuhaben, und halten die Bewertung der Aktie für 2025 für attraktiv", zitiert das Portal Stratege Charlie Chan. So könne TSMC von der hohen Nachfrage nach KI-Lösungen profitieren, die erst durch leistungsstarke Chips betrieben werden können. Mittlerweile, fügte Chan hinzu, sei es eindeutig, dass künstliche Intelligenz nicht mehr nur als "positiver Trend", sondern als "offensichtlicher Wachstumstreiber" zu sehen sei.

Redaktion finanzen.ch