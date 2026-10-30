Tsingtao Brewery: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsingtao Brewery hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.700 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.24 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch