Tsingtao Brewery: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tsingtao Brewery hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.79 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tsingtao Brewery 1.74 HKD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.78 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.84 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch