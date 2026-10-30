Tsingtao Brewery stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tsingtao Brewery hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.97 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tsingtao Brewery 1.10 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.52 Prozent auf 9.75 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.70 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch