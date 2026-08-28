Tsingtao Brewery stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tsingtao Brewery hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1.55 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tsingtao Brewery noch ein Gewinn pro Aktie von 1.61 CNY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 9.37 Milliarden CNY, gegenüber 10.05 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6.73 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch