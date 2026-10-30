Tsingtao Brewery: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tsingtao Brewery stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.83 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.00 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.88 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.38 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch