Tsingtao Brewery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tsingtao Brewery hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.11 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tsingtao Brewery in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.38 Milliarden USD im Vergleich zu 1.39 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch