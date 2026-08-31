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31.08.2026 06:37:00
Tsinghua Tongfang verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tsinghua Tongfang liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tsinghua Tongfang die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.95 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 19.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.65 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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