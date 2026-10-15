TSI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TSI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 16.96 JPY gegenüber -8.880 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

TSI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42.63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30.56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch