TSH Resources Bhd Registered lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1.44 MYR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TSH Resources Bhd Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0.040 MYR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.33 Prozent auf 277.7 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 263.7 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch