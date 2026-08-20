TSH Resources Bhd Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TSH Resources Bhd Registered stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.04 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 268.8 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 251.0 Millionen MYR.

Redaktion finanzen.ch