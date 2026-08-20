|
20.08.2026 06:37:00
TSH Resources Bhd Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TSH Resources Bhd Registered stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0.04 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 268.8 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 251.0 Millionen MYR.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit etwas festerem Start -- DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.