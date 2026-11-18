Tsesnabank JSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 103.53 KZT. Im Vorjahresviertel waren 93.95 KZT je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tsesnabank JSC 184.73 Milliarden KZT umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 171.07 Milliarden KZT erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch