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13.08.2026 06:37:00
TScan Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TScan Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1.1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 65.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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