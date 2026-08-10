TS TECH veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TS TECH lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 13.70 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TS TECH 4.93 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 112.85 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102.70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch