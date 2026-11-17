TS hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 282.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 151.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.61 Prozent auf 348.07 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 345.97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch