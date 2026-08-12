TS Innovation Acquisitions A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TS Innovation Acquisitions A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18.01 Prozent auf 15.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19.1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch