TS-Dating veröffentlicht Bericht zum Pride Month 2025 und hebt anhaltende Mängel von Mainstream-Dating-Apps für Transpersonen hervor

BERLIN und SYDNEY, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während weltweit der Pride Month gefeiert wird, zeigt eine neue Studie der Trans-Dating-Plattform ts-dating.com eine ernüchternde Realität auf: Mainstream-Dating-Apps sind für viele Transpersonen nach wie vor unsichere und ausgrenzende Orte.

Laut einer aktuellen marktübergreifenden Umfrage unter Nutzern, die von ts-dating.com durchgeführt wurde, geben nur 15?% der Transpersonen an, dass sie sich während des Pride Month bei der Nutzung allgemeiner Dating-Apps sicher fühlen. Die Studie, die auf den Antworten von 1.200 Nutzern in Deutschland und Australien basiert, deckt schwerwiegende Missstände in Bezug auf Belästigung, Unsichtbarkeit und Fetischisierung auf:

33?% der Nutzer von Dating-Apps geben an, Transpersonen zu fetischisieren , anstatt echtes Interesse zu bekunden.

der Nutzer von Dating-Apps geben an, , anstatt echtes Interesse zu bekunden. 61?% der Transpersonen, die solche Apps nutzen, haben sexuell objektivierende Nachrichten erhalten.

der Transpersonen, die solche Apps nutzen, haben sexuell objektivierende Nachrichten erhalten. 48?% geben an, dass sie ihre Geschlechtsidentität auf Mainstream-Plattformen nicht zutreffend angeben können.

geben an, dass sie ihre Geschlechtsidentität auf Mainstream-Plattformen können. 54?% erleben regelmässig Diskriminierung oder Belästigung.

"Während des Pride Month – einer Zeit, in der Inklusion und Würde gefeiert werden sollten – bewegen sich viele Transpersonen immer noch in Online-Räumen, die alles andere als sicher sind", so ein Sprecher von ts-dating.com.

Im Gegensatz dazu bietet ts-dating.com eine eigens für die Trans-Community entwickelte spezielle Alternative. Die Plattform bietet:

Inklusive Optionen für Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung

Massgeschneiderte Such- und Matching-Funktionen

Proaktive Moderation und Community-Richtlinien

Fokus auf echte Begegnungen statt schädlicher Stereotype

"Pride bedeutet mehr als Paraden und Regenbögen. Es geht darum, sich so zeigen zu können, wie man ist – und dabei gesehen und respektiert zu werden und sich sicher zu fühlen. Dafür setzen wir uns jeden Tag ein", so das Team der Plattform.

Während der Pride Month weitergeht, ruft ts-dating.com Dating-Plattformen sowie die Gesellschaft im Allgemeinen dazu auf, Inklusion ernst zu nehmen, nicht nur in Marketingkampagnen, sondern auch in Produktdesign, Richtlinien und Kultur.

Über TS-Dating

ts-dating.com ist eine globale Dating-Plattform exklusiv für Transgender-Personen und alle, die sich zu ihnen hingezogen fühlen. TS-Dating wurde mit dem Ziel gegründet, einen sichereren und inklusiveren Raum für Transpersonen in der Welt des Online-Datings zu schaffen, und bietet Nutzern auf der ganzen Welt ein Umfeld, das von Authentizität, Respekt und der Community geprägt ist. Als eine der führenden Plattformen für Begegnungen mit und zwischen Transpersonen setzt sich TS-Dating weiterhin für Sichtbarkeit, Inklusion und echte Verbindungen ein.

Ansprechpartner für Medien: Fru Lederer fru@digitalpr.eu