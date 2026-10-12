Tryg A-S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tryg A-S hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2.68 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tryg A-S 2.42 DKK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Tryg A-S im vergangenen Quartal 11.79 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tryg A-S 10.88 Milliarden DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch