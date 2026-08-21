Trutankless gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Trutankless hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.5 Millionen USD – ein Plus von 500 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trutankless 0.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch