Trustmark: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Trustmark hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1.00 USD. Im letzten Jahr hatte Trustmark einen Gewinn von 0.940 USD je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 236.1 Millionen USD, gegenüber 280.7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15.89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch