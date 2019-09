TRUSTECH 2019 - Focus sur les Paiements, l'Identification et la Sécurité

CANNES, France, 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Les professionnels de la carte et des technologies de la confiance numérique se donnent à nouveau rendez-vous du 26 au 28 novembre à TRUSTECH au Palais des Festivals de Cannes pour l'événement annuel phare de leur écosystème.

Paiements, Identification et Securitéseront les maîtres mots durant ces 3 jours offrant aux 8 000 participants attendus du monde entier un programme dense : business, contenus de qualité et opportunités de networking.

Cette année les visiteurs bénéficieront d'un accès GRATUIT et illimitéà l'événement (salon et conférences).

2019 : Les nouveautés dédiées à la sécurité des transactions

Au programme des conférences 2019 des contenus articulés autour des trois principaux thèmes en accord avec les secteurs clés de l'offre exposants : Paiements, Identification & Sécurité. Un panel de conférenciers internationaux, experts et leaders d'opinion des secteurs du paiement, des services financiers, de l'identification et de la confidentialité des données partagera son expertise et savoir-faire lors des nombreuses sessions de conférences :

Identités numériques gouvernementales : nouveaux objectifs et accomplissements en Afrique

Systèmes d'identité en Europe

Biométrie et Smart travel

Identités bancaires et authentifications financière

Paiements et transactions sécurisées

Protection des marques, authentification des produits et technologies numériques anti-contrefaçon

Protection des données: nouvelle échelle et portée mondiale

Blockchain et IA : des nouvelles technologies pour identifier et authentifier

Sécurité numérique et cyber résilience

Cette édition met l'accent sur les questions d'Identité Numérique en Afrique avec l'accueil de la réunion inaugurale du comité consultatif de l'OSIA, la visite du salon de la délégation issue de 12 pays africains et leur participation à la conférence dédiée aux identités gouvernementales le 27 novembre de 10h00 à 13h00.

Innovation Stage

Pour la troisième année consécutive, l'innovation Stage permettra aux exposants de présenter leurs dernières solutions et produits innovants. Présentés sous forme de sessions de pitchs de 5 minutes regroupées autour d'un thème, les participants pourront écouter jusqu'à 10 intervenants en une heure et suivre les avancées et avantages des nouveaux concepts et produits.

Rencontres avec des experts pour optimiser son business

TRUSTECH offre à l'ensemble de ses exposants et visiteurs la possibilité de bénéficier gratuitement de rendez-vous d'affaires. L'objectif est de rencontrer des experts de son secteur afin d'accélérer le développement de son projet, notamment en aidant à s'étendre en dehors de ses frontières.

Plus d'informations et demande de Badge gratuit sur www.trustech-event.com

