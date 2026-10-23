Trustco Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Trustco Bank hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trustco Bank 0.860 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Trustco Bank im vergangenen Quartal 74.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trustco Bank 70.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch