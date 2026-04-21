Trustco Bank Aktie 979233 / US8983491056
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.04.2026 22:10:49
TrustCo Bank Corp NY Profit Rises In Q1
(RTTNews) - TrustCo Bank Corp NY (TRST) announced earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $16.28 million, or $0.91 per share. This compares with $14.27 million, or $0.75 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $66.22 million from $62.81 million last year.
TrustCo Bank Corp NY earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.28 Mln. vs. $14.27 Mln. last year. -EPS: $0.91 vs. $0.75 last year. -Revenue: $66.22 Mln vs. $62.81 Mln last year.
Nachrichten zu Trustco Bank Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Trustco Bank Corp.
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg bleibt im Fokus: SMI geht leichter in den Feierabend -- DAX schliesslich schwächer -- US-Börsen zum Handelsende im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag zu Verlusten. An der Wall Street ging es leicht abwärts. Die Börsen in Fernost zogen am Dienstag an.