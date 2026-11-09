TRUST veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TRUST äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14.13 JPY. Im Vorjahresviertel waren -10.640 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat TRUST im vergangenen Quartal 3.26 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRUST 2.47 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch