Trust Tech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Trust Tech hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24.95 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 44.01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42.21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 41.15 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 138.91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 144.56 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 167.48 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 187.95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch