Trust Tech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trust Tech hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 29.11 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 32.40 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42.23 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 41.16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch