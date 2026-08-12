TRUST mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TRUST veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -157.95 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TRUST ein EPS von 75.87 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.46 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRUST einen Umsatz von 4.01 Milliarden JPY eingefahren.

TRUST hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 184.530 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 90.55 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11.80 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12.89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch