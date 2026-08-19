Trust International Insurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trust International Insurance hat am 16.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.22 Prozent auf 35.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch