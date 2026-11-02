Trusco Nakayama präsentierte Quartalsergebnisse

Trusco Nakayama veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 55.43 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 54.67 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 87.88 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79.12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch